Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 21:13

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Польские власти приняли решение не пускать в свои территориальные воды российский парусник "Седов", сообщают западные СМИ.

Польша ввела соответствующее ограничение после того, как ранее Эстония не разрешила этому судну войти в ее территориальные воды. Эстонский МИД объяснил это решение тем, что на борту парусника находились крымские курсанты.

В МИД Польше отметили, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий принял решение не впускать парусник в порт Гдыни по той же причине, что и Эстония.

Накануне в МИД Эстонии сообщили, что российскому паруснику "Седов" запретили входить в территориальные воды Эстонии, поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в Крыму. По мнению МИД, допуск судна в Эстонию противоречил бы политике "непризнания аннексии Крыма".

Посольство РФ в Эстонии расценило запрет на заход российского учебного судна "Седов" в территориальные воды Эстонии как недружественный акт в преддверии визита президента Керсти Кальюлайд в Москву.

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