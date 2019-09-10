Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 10:34

Варшава. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Польская компания PGNiG выиграла в Европейском суде дело о неправомерности исключения газопровода Opal из под европейского регулирования, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Польши Кшиштофа Тхуржевского (Krzysztof Tchorzewski).

"Позитивное для Польши решение суда по газопроводу Opal позволит сохранить систему энергетической безопасности Польши и Украины на высоком уровне", - сказал он.

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить Opal из-под регулирования норм ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" (MOEX: GAZP) отказался выполнять это условие, и 50% мощностей Opal были заморожены. Осенью прошлого года Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион.

Решение ЕК обжаловали в Европейском суде, а также в суде в Дюссельдорфе PGNiG Supply & Trading GmbH и правительство Польши. Кроме того, 23 декабря были приняты обеспечительные меры по иску о приостановке исполнения решения суда. С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку Opal, покупая мощности на ежедневных аукционах, также удалось провести аукцион на январь. Однако уже аукцион на февраль был отменен после принятия обеспечительных мер судом по иску PGNiG.

21 июля 2017 года Суд ЕС отказал в принятии обеспечительных мер по иску PGNiG в виде приостановления действия решения ЕК об одобрении соглашения об урегулировании в отношении газопровода Opal между ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", OPAL Gastransport GmbH & Co. KG и Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur).

аг мв

MOEX$#&: GAZP

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!