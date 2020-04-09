Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:30

Берлин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Польши объявило, что в апреле намерено начать поэтапное смягчение мер, направленных на сдерживание вспышки коронавируса COVID-19, сообщают в четверг местные СМИ.

"Развитие пандемии в Польше происходить мягче, чем в Италии или Франции. У нас есть возможность сдержать распространение коронавируса", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Варшаве.

По его словам, до 19 апреля будут действовать ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания. До 26 апреля будут закрыты школы, приостановлено международное воздушное и железнодорожное движения. Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая.

Ограничения массовых мероприятий будут действовать вплоть до дальнейшего уведомления.

Кроме того, со следующего четверга в общественных местах обязательно закрывать лицо, однако, разрешено это делать не только с помощью медицинской маски, но и любыми другими способами.

Польша, численность населения которой составляет 38 млн человек, зарегистрировала 5411 больных с коронавирусом и 164 случая смерти. В стране работают только продуктовые магазины и аптеки. Рестораны оформляют выдачу заказов только на вынос, на улице запрещено передвигаться в компании более чем два человека.

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