Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 12:36

Берлин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда во вторник направил письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону с предложением помощи в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, которое ссылается на главу канцелярии президента Кшиштофа Щерского, А.Дуда предложил Э.Макрону помощь польских специалистов, обладающих колоссальным опытом в восстановлении объектов культурного наследия. В частности, масштабные реставрационные работы потребовались Польше после Второй мировой войны.

Также А.Дуда выразил сожаление в связи с этим происшествием.

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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