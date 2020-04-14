Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 12:40

Берлин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Польша начнет постепенно снимать действующие в стране в связи с коронавирусом ограничения с 19 апреля, сообщает во вторник польская радиостанция RMF24 со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны.

"С 19 апреля мы будем медленно размораживать экономику", - заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в интервью радиостанции.

Он не уточнил, какие именно ограничения будут сняты в ближайшее воскресенье.

Однако, по словам министра, нет оснований полагать, что в ближайшие месяцы проблема COVID-19 будет полностью решена.

"Я не думаю, что июнь и июль положат конец эпидемии. К сожалению, мы будем бороться с ней в течение всего года", - полагает Шумовский.

По словам представителя правительства Польши Петра Мюллера, в первую очередь, скорее всего, будут сняты ограничения, касающиеся торговли. В частности, если с четверга всех поляков обяжут прикрывать лицо либо маской, либо шарфом, то в магазины могут разрешить запускать больше посетителей. Сейчас максимум - по три человека на одного кассира.

Также рассматривается возможность снятия ограничения на посещение лесов и национальных парков. Мюллер заявил польскому радио, что решение будет приниматься правительством в среду или в четверг после того, как будет проанализирована обстановка после пасхальных выходных.

В Польше зарегистрировано свыше 6,9 тыс. заражений Covid-19, скончались 245 человек.

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