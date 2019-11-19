Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 3:31

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Помощники президента США изучают возможность перевода некоторых свидетелей, дающих показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, из Белого дома досрочно в департаменты, где они служили ранее, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечают собеседники телеканала, в частности, в администрации США изучают возможность преждевременного возвращения в Министерство обороны сотрудника Совета по нацбезопасности Александра Виндмана и его брата-близнеца Евгения Виндмана, работавшего в Совете юристом.

Ранее адвокат Александра Виндмана заявил, что срок его полномочий в Совете национальной безопасности истекает только следующим летом.

Между тем, советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, выступая в эфире CBS, заявил, что Виндман, скорее всего, вернется в Пентагон.

"Мы оптимизируем работу Совета национальной безопасности. Есть люди, которые пришли из разных ведомств и агентств. Насколько я понимаю, полковник Виндман работает в Министерстве обороны. Таким образом, все, кто прибыл в Совет нацбезопасности из других министерств, вернутся на свои места", - отметил он.

О'Брайен не уточнил, когда именно это произойдет. Он также опроверг, что данное решение является возмездием за показания Виндмана.

Между тем, по данным источников CNN, после показаний некоторых чиновников, Трамп задавал вопрос, как эти люди пришли работать на него. По их словам, он предлагал уволить их, но советники отговаривают его от такого шага, который может быть расценен как месть за их показания.

Отмечается, что заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, а также временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор все еще находятся на своих постах. Экс-посол США в Украине Мэри Йованович хотя и заняла должность в Джорджтаунском университете, по-прежнему остается сотрудником госдепа.

Виндман был одним из тех, кто слышал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого демократы и начали процедуру импичмента.

"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа о необходимости объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства... заставило его беспокоиться о том, что это действие может "подорвать национальную безопасность США", - говорится в заявлении председателей комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.

1вз гс

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