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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 13:57 12.10.2018 - 13:57

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Помощники президента США Дональда Трампа призывают его назначить женщину на должность постоянного представителя США при ООН после ухода с нее Никки Хейли, сообщает издание "Политико" со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Таким образом, пишет "Политико", помощники Д.Трампа надеются заручиться поддержкой женщин-избирателей перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в начале ноября.

Помощники Д.Трампа стали составлять списки женщин с опытом в сфере внешней политики после того, как Дина Пауэлл, которую считали одним из основных кандидатов на должность постпреда, отказалась от предложения. СМИ сообщили, что Д.Пауэлл решила не претендовать на место постпреда, так хочет больше времени проводить со своими детьми.

Среди возможных кандидатов-женщин теперь значатся посол США в Канаде Келли Найт Крафт. По данным издания, она уже была в Белом доме, чтобы обсудить возможное назначение.

Один из близких друзей Д.Трампа сенатор Линдси Грэм рекомендовал президенту США рассмотреть кандидатуры основательницы фонда борьбы с раком груди имени Сьюзен Г. Комен - Нэнси Бринкер, а также бывшего сенатора от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйотт, рассказывает издание.

Также Д.Трампу рекомендовали кандидатуру постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, но ее шансы на получение должности неясны, отмечает "Политико".

"Политики считают, что очень важно объявить о назначении женщины до дня выборов из-за рейтинга одобрения президента и ситуации с Кавано", - рассказал один из источников издания.

Назначение выдвинутого Д.Трампом на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано спровоцировало крупный скандал в США. В частности, его обвинили в домогательствах несколько женщин.

Рейтинг одобрения Д.Трампа, согласно октябрьскому опросу института Gallup, среди женщин находится на уровне 30%. В то же время, не одобряют действия Д.Трампа на посту президента США 63% американок.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Н.Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года.

Затем Д.Трамп заявил, что он рассматривает пятерых претендентов на пост постпреда США при ООН и пообещал объявить имя будущего постпреда в течение двух-трех недель.

В качестве вероятного кандидата Д.Трамп назвал Д.Пауэлл. Также президент США заявил, что его дочь Иванка Трамп была бы "невероятной" на должности постпреда США при ООН, но подобное назначение невозможно, так как многие сочли бы его непотизмом.

Также Д.Трампа спрашивали о возможности назначения на эту должность посла США в Германии Ричарда Гренелла, но Д.Трамп заявил, что он не хотел бы смещать Р.Гренелла с его нынешней позиции.

Газета "Вашингтон пост" писала, что в Белом доме началась борьба за вакантную должность постпреда при ООН. Так, писала газета, коалиция во главе с дочерью Д.Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, поддерживает Д.Пауэлл, а советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступает за более консервативного кандидата, например Р.Гренелла.

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