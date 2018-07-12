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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 21:15 12.07.2018 - 21:15

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Один из ключевых помощников президента США Шахира Найт по экономическим делам может сменить направление деятельности в Белом доме и занять пост помощника Дональда Трампа по юридическим вопросам, сообщает в четверг Cи-Эн-Эн со ссылкой на осведомленные источники.

О назначении Ш.Найт на этот пост может быть объявлено в понедельник 16 июля.

В июне этого года Ш.Найт объявила о своем решении покинуть Национальный экономический совет США и с тех пор вела тайные переговоры о том, чтобы заменить М.Шорта.

По данным издания, она может сменить на этом посту Марка Шорта, который оставит работу в Белом доме в конце июля. После этого он перейдет на работу в Виргинский университет.

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