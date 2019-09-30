Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 17:57

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации Натали Дениз с 30 сентября по 5 октября совершит визиты в Польшу и на Украину, говорится в пресс-релизе Госдепа.

В Польше Дениз побывает в Кракове и примет участие в Варшавском форуме по безопасности.

"В Киеве помощник госсекретаря Натали встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, со специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине, с неправительственными организациями и с организациями гражданского общества, с целью обсудить поддержку реинтеграции ветеранов (в общество - ИФ) и конфликт на Донбассе", - отмечается в сообщении.

1аю ав

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