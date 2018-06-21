Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 21:57 21.06.2018 - 21:57

Брюссель. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчел в четверг назвал "сохранение Запада в новую эпоху жестких геополитических противостояний" одной из главнейших задач внешней политики США.

"Наша задача сегодня - защитить Запад, пока мир вступает в эру жесткого геополитического противостояния. И мы не добьемся этого без Европы, - заявил он, выступая в центре "Карнеги" в Брюсселе. - Америка и Европа - это Запад и сердце свободного мира".

У.Митчелл отметил, что европейские и американские дипломаты ежедневно трудятся для решения ключевых проблем мировой повестки, к которым он отнес Украину, Сирию, Китай, Балканы, борьбу с терроризмом, здравоохранение и вопросы нераспространения ядерного оружия.

"США тесно работают с ЕС. Мы ведем около 35 диалогов с ЕС по всем вопросам от безопасности до энергетики, торговли и прав человека", - добавил он.

Он также подчеркнул, что США одобряют усилия ЕС в вопросах обороны.

"Однако НАТО - ключевой гарант европейской безопасности, и любые попытки по укреплению обороны ЕС должны усиливать, а не ослаблять НАТО", - считает представитель госдепа.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line