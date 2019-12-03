Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 19:40

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на этой неделе проведет встречи в Киеве с сотрудниками посольства США и украинскими властями, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Согласно опубликованном госдепом рабочему графику, Рикер проведет эти встречи 4 декабря.

Затем он отправится в Братиславу, где возглавит американскую делегацию на встрече Совета министров ОБСЕ. Эта встреча пройдет с 5 по 6 декабря. После этого Рикер отправится в Италию, где пробудет до 10 декабря. В Риме он примет участие в конференции "Средиземноморские диалоги". После этого в Милане он посетит мероприятия Американской торговой палаты.

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