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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 19:34 21.06.2018 - 19:34

Брюссель. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в четверг, что проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не идут на пользу западным странам.

"Строительство газопроводов таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это причинит ущерб Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.

Он также заявил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.

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