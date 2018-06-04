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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 15:48 04.06.2018 - 15:48

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш 3-9 июня посетит Россию, Казахстан и Киргизию, где проведет встречи с американскими дипломатами и представителями иностранных властей, сообщает в понедельник госдеп.

В частности, во время визита в Россию он планирует принять участие в церемонии открытия нового консульского отдела в Москве, отмечается в документе.

"США привержены долгосрочным отношениям с Россией, Казахстаном и Киргизией по ряду консульских вопросов", - подчеркивается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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