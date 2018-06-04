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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 16:24 04.06.2018 - 16:24

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Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш вскоре посетит Россию, где примет участие в церемонии открытия нового консульского отдела в Москве, сообщает в понедельник госдеп.

К.Риш также обсудит с коллегами вопросы, связанные с консульской защитой и американскими визами.

Визит, в ходе которого он кроме России посетит Казахстан и Киргизию, состоится 3-9 июня. Он проведет встречи с американскими дипломатами и представителями властей соответствующих государств,

"США привержены долгосрочным отношениям с Россией, Казахстаном и Киргизией по ряду консульских вопросов", - подчеркивается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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