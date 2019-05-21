Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 1:30

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере о том, что его помощник по юридическим вопросам Шахира Найт покидает свой пост.

"Шахира Найт проделала замечательную работу как мой директор по юридическим вопросам в Белом доме. Она была выдающейся для нас и нашей страны - и она будет иметь огромный успех в частном секторе!" - написал Трамп.

Президент не сообщил дату увольнения Найт.

По данным CNN, она обсуждала уход из Белого дома в течение нескольких месяцев. Найт сообщила, что ей предложили работу в частном секторе, от которой она не смогла отказаться.

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