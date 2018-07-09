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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 20:53 09.07.2018 - 20:53

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч долларов за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией, что это "победа для Украины".

"Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал О.Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (1 франк примерно равен $1 - ИФ) и вынес предупреждение за "неспортивное поведение" - публикацию видео, в котором он заявил: "Это победа для киевского "Динамо" и для Украины" после победы Хорватии над Россией", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА в понедельник.

В своем решении дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание тот факт, что О.Вукоевич и Федерация футбола Хорватии своевременно извинились за инцидент, и Федерация футбола Хорватии уже отстранила О.Вукоевича от работы со сборной.

Ранее ФИФА вынесла предупреждение без денежного штрафа хорватскому защитнику Домагою Вида, который в этом же видео заявляет: "Слава Украине!".

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