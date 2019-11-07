Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 15:27

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Старшая помощница вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс в четверг прибыла в конгресс, чтобы дать показания в рамках процедуры импичмента президента США, сообщает в четверг телеканал CNN.

Уильямс была среди тех, кто 25 июля слышал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, ставший поводом для начала процедуры импичмента.

Ожидается, что Уильямс будут задавать вопросы о том, играл ли какую-либо роль в истории с Украиной Майк Пенс. Уильямс стала одной из немногих, кто согласился ответить на просьбу демократов и дать показания, сообщает издание The Hill.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

В рамках процедуры импичмента были опубликованы показания уже нескольких высокопоставленных дипломатов и чиновников.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!