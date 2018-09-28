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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:13 28.09.2018 - 20:13

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии и возвращение беженцев в эту страну должно стать приоритетом международных усилий и осуществляться без двойных стандартов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На повестке дня - восстановление разрушенной инфраструктуры в интересах возвращения на родину миллионов беженцев", - сказал С.Лавров, выступая в пятницу на Генассамблее ООН.

"Приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должна стать помощь в решении этих задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов", - отметил министр.

1йэ ав

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