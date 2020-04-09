Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 10:08

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Предложенная Россией помощь Италии из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране не связана с какими-либо условиями, заявил в четверг в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си глава совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Меня глубоко обижает эта самая настоящая инсинуация. Это оскорбление в адрес итальянского правительства, а также в адрес (президента России) Владимира Путина, который никогда не помышлял использовать это (помощь) в качестве рычага", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, выдвигала ли Россия какие-либо условия, предлагая Риму помощь, в частности, возможно, поддержку Италией снятия санкций в отношении Москвы.

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