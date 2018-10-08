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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 10:26 08.10.2018 - 10:26

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США М.Помпео встретился в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И, в ходе встречи М.Помпео обратил внимание на то, что между двумя странами есть фундаментальные разногласия по ряду вопросов, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".

Такое заявление М.Помпео сделал после того, как Ван И обвинил США в эскалации торгового конфликта и критике внутренней и внешней политики Китая.

"Эти действия навредили нашему взаимному доверию, бросили тень на отношения Китая и США, они полностью выходят за пределы интересов наших двух народов", - сказал Ван И.

"По вопросам, которые вы описали, у нас есть фундаментальные разногласия. Мы очень обеспокоены действиями, которые совершает Китай, и я жду возможности обсудить все это сегодня, потому что наши отношения невероятно важны", - ответил М.Помппео.

М.Помпео прибыл в Китай в рамках азиатского турне, перед визитом в Китай он побывал в Японии, КНДР и Южной Корее. Поездка госсекретаря была нацелена на обеспечение договоренностей о денуклеаризации КНДР, а разногласия между КНР и США угрожают подрывом сотрудничества двух стран по КНДР, отмечает агентство.

В ходе этой поездки у М.Помпео не запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя в ходе предыдущего визита госсекретаря они встречались.

Перед тем, как прибыть в Китай, М.Помпео оптимистично высказывался о предстоящих встречах.

"Направился в Китай, чтобы встретиться с Ван И и Ян Цзечи (членом Госсовета КНР - ИФ) для укрепления наших конструктивных, ориентированных на результат отношений", - написал М.Помпео в Twitter перед встречей с Ван И.

М.Помпео подчеркнул, что США и Китаю важно работать вместе для достижения денуклеаризации КНДР.

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