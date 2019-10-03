Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 13:12

Рим. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео побывал на частной аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане, сообщает в четверг газета "Коррьере делла сера".

По словам пресс-секретаря госдепа Морган Ортагус, понтифик и госсекретарь подтвердили приверженность обеспечению свободы религии в мире, в частности, защите христиан на Ближнем Востоке, сообщают СМИ.

Ожидается, что в четверг Помпео также посетит итальянский город Пачентро, расположенный в области Абруццо. Население расположенного восточнее Рима населенного пункта - чуть более тысячи человек. Именно в этом городе жили прадед и прабабушка главы госдепа. Оба они на рубеже XX века эмигрировали в США, как и многие их сограждане.

Планируется, что Помпео, находящийся с официальным визитом в Италии, посетит дом своего прадеда на улице Сан-Франческо. Также у него запланирован обед с местном ресторане, в ходе которого американской делегации предложат типичные для области Абруццо блюда.

Ранее Помпео уже встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, а также с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом страны Серджо Маттарреллой. Также Помпео выступил на конференции в Ватикане, посвященной религиозным свободам.

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