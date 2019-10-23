Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду провел встречу с главой неканонической новой церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко, сообщает представитель Госдепартамента США.
"Госсекретарь Помпео сегодня встретился с главой украинской православной церкви (Епифанием - ИФ)", - говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус.
По ее словам, Помпео заверил священнослужителя в поддержке со стороны США "демократической, процветающей, свободной Украины".
Накануне сообщалось, что Помпео планирует встретиться с митрополитом Волоколамским Иларионом, возглавляющим Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
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