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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 17:32 16.10.2018 - 17:32

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео проведет переговоры с главой МИД Мевлютом Чавушоглу 17 октября, сообщает во вторник турецкая газета "Дейли сабах" со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

"(Госсекретарь США Майк - ИФ) Помпео встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы, включая Сирию, заявляет министерство иностранных дел без упоминания исчезновения (саудовского журналиста - ИФ) Хашкаджи после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября", - пишет газета.

Издание отмечает, что ранее сам М.Чавушоглу говорил, что М.Помпео передаст ему информацию, полученную в ходе встреч в Эр-Рияде, относительно ситуации с исчезновением саудовского журналиста.

Ранее агентство "Анадолу" сообщило, что генконсул Саудовской Аравии уехал из Стамбула.

Также агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что полиция Турции обнаружила улики, указывающие на то, что саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи убили в саудовском генконсульстве.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции, и что его смерть наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

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