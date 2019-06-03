Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 0:26

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в интервью нидерландской компании RTL выразил надежду, что Европа будет строить свою энергетическую базу без привязки к России.

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно воспримет необходимость диверсифицированной, безопасной энергетической базы, энергетической базы, которая не связана с Россией", - сказал Помпео.

Он добавил: "Мы знаем историю между Европой и Россией, и мы знаем, что во время конфликта русские будут использовать все доступные инструменты, чтобы повысить издержки для Европы при принятии решений, которые отвечают ее интересам, но, возможно, не интересам России. Мы надеемся, что Европа поступит правильно".

Говоря о возможности введения санкций в отношении нидерландских компаний из-за "Северного потока-2", Помпео сообщил, что он "никогда не говорит о санкциях до их принятия".

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