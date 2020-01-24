Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 18:00

***В Ташкенте предстоят встречи с президентом и главой МИД Узбекистана

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в начале февраля прибудет в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана - президентом Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой МИД Мухтаром Тлеуберды.

"После визита в Минск госсекретарь поедет в Нур-Султан, где он встретится с президентом Казахстана Токаевым, первым президентом Назарбаевым и министром иностранных дел Тлеуберды, чтобы подтвердить нашу общую приверженность миру, процветанию и безопасности в Центральной Азии", - говорится в заявлении госдепа.

Затем, 2 - 3 февраля Помпео направится в Ташкент для встреч с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Абдулализом Камиловым, чтобы "поддержать узбекские реформы и суверенитет, независимость и территориальную целостность этой страны".

(ПОСЛЕДУЕТ)

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