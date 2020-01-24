Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 18:14

*** В Ташкенте предстоят встречи с президентом и главой МИД Узбекистана

*** Госсекретарь примет участие в министерской встрече в формате C5+1

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в начале февраля прибудет в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана - президентом Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой МИД Мухтаром Тлеуберды.

"После визита в Минск госсекретарь поедет в Нур-Султан, где он встретится с президентом Казахстана Токаевым, первым президентом Назарбаевым и министром иностранных дел Тлеуберды, чтобы подтвердить нашу общую приверженность миру, процветанию и безопасности в Центральной Азии", - говорится в заявлении госдепа.

Затем, 2-3 февраля Помпео направится в Ташкент для встреч с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Абдулализом Камиловым, чтобы "поддержать узбекские реформы и суверенитет, независимость и территориальную целостность этой страны".

Кроме этого, Помпео будет участвовать в министерской встрече в формате C5+1 (формат диалога и платформа для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии) с министрами иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы "подчеркнуть поддержку со стороны США более взаимосвязанной, более процветающей и более безопасной Центральной Азии, что согласуется с новой центральноазиатской стратегией США".

В начале января стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео из-за беспорядков в Ираке принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Изначально предполагалось, что поездка Помпео пройдет с 3 по 7 января.

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