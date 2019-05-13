Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 16:04

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Начало этой встречи запланировано на 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Ранее в Брюсселе М.Помпео уже встречался с главой МИД ФРГ Хайком Маасом. Кроме того, у американского госсекретаря в понедельник намечена встреча с главой МИД Великобритании Джереми Хантом и главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

В понедельник официальный представитель госдепа США Морган Ортагус сообщила, что М.Помпео в понедельник посетит в Брюссель и не полетит в Москву, как планировалось ранее. На 14 мая у него намечены переговоры в Сочи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По данным МИД РФ, в центре внимания предстоящих в Сочи переговоров будут "текущие вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине".

СМИ сообщали, что в понедельник М.Помпео обсудит вопросы, касающиеся Ирана с представителями Евросоюза в Брюсселе, а затем вылетит в Россию.

В Брюсселе в понедельник проходит совет глав МИД ЕС.

1кю аю

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