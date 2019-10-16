Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 1:15

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу еще раз заявил о несогласии США с проводимой Анкарой операцией на северо-востоке Сирии.

"Госсекретарь Помпео вновь заявил о несогласии США с военным наступлением Турции и подчеркнул призыв президента Трампа к турецкому правительству прекратить вторжение в северо-восточную Сирию и вернуться к диалогу с США по вопросам безопасности в северо-восточной Сирии", - говорится в сообщении пресс-секретаря госдепа Морган Ортагус.

Отмечается, что Помпео также сообщил турецкому коллеге о предстоящей поездке делегации во главе с вице-президентом Майком Пенсом в Анкару.

Как сообщалось, вице-президент США и госсекретарь в четверг обсудят с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на севере Сирии, где армия Турции проводит операцию против курдских военизированных формирований.

Кроме вице-президента и госсекретаря на переговоры в Турцию отправляется советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен. При этом, как ожидается, О'Брайен проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перед началом встреч Пенса с турецкими официальными лицами.

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