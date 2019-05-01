Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 20:03

*** Позиция РФ по Венесуэле вредит отношениям Москвы и Вашингтона

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Госсекретарь призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые хотят лучшего будущего для венесуэльского народа", -отмечается в заявлении.

Кроме того, М.Помпео в ходе разговора с главой российского МИД заявил, что позиция РФ по Венесуэле вредит отношениям Москвы и Вашингтона.

"Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизирует (ситуацию - ИФ) в Венесуэле, а также российско-американские двусторонние отношения", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео назвал вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и угрозы в адрес руководства страны - грубейшим нарушением международного права.

"Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями. Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД РФ отметили, что в центре разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января - как попытку государственного переворота.

Во вторник, 30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая оппозиционер запланировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н.Мадуро.

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