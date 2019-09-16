Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 21:17

Вашингтон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что обе страны по-прежнему придерживаются задачи провести денуклеаризацию КНДР.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел (Японии - ИФ) с назначением и вновь подтвердил мощь американо-японского альянса. Госсекретарь вновь заявил о совместной цели (двух стран - ИФ) - об окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи; а также о приверженности США продолжению работы с правительством Японии по широкому спектру региональных и глобальных проблем", - говорится в заявлении госдепа.

Согласно заявлению, затем Помпео указал на необходимость, чтобы Япония и Южная Корея вели конструктивный диалог.

Госсекретарь также говорил о важности сотрудничества с партнерами и союзниками для обеспечения свободы в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме этого, Помпео и Мотэги обсудили гарантии безопасности морских путей в районе Ормузского пролива, отмечается в заявлении.

С июня прошлого года лидеры США и КНДР встречались три раза, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале. Однако до сих пор переговоры не возобновились.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!