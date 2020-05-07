Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКс - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил обеспокоенность "усилением пропаганды" со стороны России и КНР.
"Госсекретарь вновь выразил обеспокоенность по поводу усиления пропаганды и пагубного влияния со стороны Китайской Народной Республики, России и ее доверенных лиц", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.
Отмечается, что Помпео и Бабиш приняли совместную американо-чешскую декларацию по безопасности 5G.
Кроме того, сообщает внешнеполитическое ведомство США, госсекретарь и премьер-министр "обсудили общую борьбу с COVID-19 и подчеркнули общую заинтересованность в укреплении торговых и инвестиционных связей".
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