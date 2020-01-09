Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 23:43

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

"Госсекретарь Помпео вновь заявил, что Соединенные Штаты осуждают запуск иранским режимом 7 января баллистических ракет по двум объектам в Ираке, где размещены иракские, американские и коалиционные силы, совместно работающие над разгромом ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Помпео также подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы защитить американский и иракский народы и общие интересы.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

В четверг командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде объявил, что этот ракетный удар Ирана являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.

1вз тг

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