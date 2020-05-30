Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 14:52

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя развитие событий вокруг Гонконга, в субботу пообещал, что Вашингтон будет бороться за свои интересы против властей Китая.

"Коммунистическая партия Китая (КПК) уничтожает то, что делало Гонконг отличающимся от остальной части Китая. В результате президент более не считает, что оправданно вести дела с Гонконгом как прежде", - написал Помпео в твиттере.

"США защитят себя от тирании КПК", - отметил он.

Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании накануне опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

В прошлом США заключили ряд соглашений с Гонконгом, дающих тому особый статус при торговле. Также стороны договорились об условиях экстрадиций. В Вашингтоне заявляли о стремлении заключать двусторонние соглашение с Гонконгом в самых разных сферах, включая культуру, образование, торговлю, инвестиции с целью поддерживать существование принципа "одна страна - две системы в Китае".

1аю ав

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