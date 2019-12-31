Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 1:17

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Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Одной из важнейших задач визита госсекретаря США Майка Помпео на Украину будет подтверждение поддержки со стороны США политики Киева по противостоянию "российской агрессии", заявил высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"Этот важный визит укрепит нашу поддержку Украине, поскольку она противостоит российской агрессии и дезинформации", - сказал дипломат журналистам на брифинге в ведомстве.

Он отметил, что Помпео намерен также "продвинуть реформаторские усилия по искоренению коррупции" на Украине.

Представитель госдепа напомнил, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине суммарную помощь, превышающую $3 млрд.

"Визит госсекретаря в Украину свидетельствует о нашей непоколебимой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подтверждает важность нашего стратегического партнерства с Украиной. Как мы ясно дали понять в нашей Крымской декларации, Крым является частью Украины, и Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать его", - подчеркнул дипломат.

Он высоко оценил деятельность президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот "приложил огромные усилия в области осуществления реформ, продемонстрировал себя реальным лидером, добился некоторых очень позитивных сдвигов".

В частности, сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, Зеленский в ходе саммита в "нормандском формате" "показал, что выполняет свои обязательства и предвыборные обещания".

В ходе брифинге дипломат отказался отвечать на многочисленные вопросы о том, планирует ли Помпео в ходе встречи с Зеленским обсуждать тему, касающуюся бывшего вице-президента США Байдена, которая послужила толчком к процедуре импичмента президенту Дональду Трампу, объявленного Палатой представителей американского Конгресса.

Как сообщалось, Помпео с 3 по 7 января совершит турне, в ходе которого посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. В Киеве, где он будет 3 января, он встретится с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и с министром обороны Андреем Загороднюком.

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