Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 3:08

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что его беседа с президентом России Владимиром Путиным была очень продуктивной.

"У нас состоялась очень хорошая беседа. Он (Путин - ИФ) полностью владеет темами. Он очень, очень хорошо осведомлен по все вопросам, и поэтому мы смогли очень быстро переходить к конкретике и концентрироваться на деталях различных аспектов отношений", - сказал он журналистам на борту самолета после встречи с Путиным в Сочи.

Помпео добавил: "В этом плане это действительно, действительно было очень продуктивным".

В ответ на вопрос о том, изменилось ли его мнение о Путине после встречи, учитывая, что ранее он подвергал российского лидера решительной критике, Помпео заявил: "Это касалось отношений между Соединенными Штатами и Россией, вопроса о том, как мы можем продвигаться вперед совместно. Это не касалось персоналий, конкретных людей".

"Это касалось того, как соблюсти интересы обеих стран. Мы готовы упорно отстаивать свои интересы. Они (Россия - ИФ) делают все возможное, чтобы таким же образом защищать свои интересы", - сказал Помпео.

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