Помпео заверил Нетаньяху в приверженности США борьбе с ИГ и иранской агрессией - СМИ

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 18:29

Иерусалим. 1 января. ИНТЕРФАКС - Американский госсекретарь Майк Помпео на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон сохранит приверженность борьбе с боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и иранской агрессией после вывода войск США из Сирии, сообщает во вторник газета "Едиот ахронот".

По данным издания, М.Помпео сказал, что решение президента США Дональда Трампа о выводе войск "никоим образом не меняет подход администрации к работе с Израилем", и что кампания США по борьбе с ИГ, а также против исходящей от Ирана агрессии, продолжится.

Перед встречей Б.Нетаньяху заявил журналистам, что ему многое предстоит обсудить с М.Помпео. "Мы намерены обсудить тесное сотрудничество между Израилем и США", - сказал он. Его слова приводит "Таймс оф Исраэл".

В частности, по его словам, стороны обсудят способы углубления сотрудничества "в области обмена разведданными и сотрудничество по Сирии и в других местах, чтобы противостоять агрессии Ирана на Ближнем Востоке".

"Это общая цель, и я должен сказать, что я весьма признателен за поддержку, за мощную и безоговорочную поддержку, которую вы и ваш президент оказали тем мерам, которые Израиль для самообороны предпринимает в Сирии и против "Хезболлы" в последнее время", - добавил Б.Нетаньяху.

Переговоры состоялись в Бразилии, где находятся М.Помпео и Б.Нетаньяху, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента Жаира Болсонару.

Д.Трамп в декабре2018 года объявил о победе над ИГ в Сирии и о скором выводе американских войск в связи с этим.

Ранее Израиль начал операцию на границе с Ливаном, целью которой является обнаружение и уничтожение туннелей, построенных "Хезболлой" и ведущих на территорию Израиля. Также ВВС Израиля нанесли ракетный удар по складу с иранскими ракетами в Сирии.

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