Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 22:10

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США в ходе встречи с министрами иностранных дел стран НАТО на этой неделе затронет, в частности, тему энергетической безопасности, сообщает госдеп.

"Наша делегация также обсудит тему сотрудничества против новых угроз, а также - взаимодействие по таким темам как борьба против терроризма и энергетическая безопасность", - говорится с сообщении госдепартамента США.

Также американская сторона обсудит такие темы, как коллективная оборона и справедливое распределение оборонных расходов в альянсе.

Встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО состоится в среду в Брюсселе.

Представитель госдепа Морган Ортагус, в свою очередь, отметила в твиттере, что "нам нужна сильная НАТО, чтобы сдерживать Россию и Китай.

США уделяют пристальное внимание теме энергетической безопасности Европы. В частности, Вашингтон неоднократно заявлял, что выступает против проекта газопровода "Северный поток-2", так как он, по мнению США, усилит зависимость Европы от российского газа.

1во гс

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