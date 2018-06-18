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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 0:35 19.06.2018 - 00:35

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил приверженность США сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии, сообщила официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

В сообщении Х.Нойерт говорится, что М.Помпео и С.Лавров обсудили вопросы, касающиеся Сирии и двусторонних отношений.

"Госсекретарь Помпео вновь подчеркнул приверженность США договоренности о прекращении огня на юго-западе (Сирии - ИФ), которая была одобрена президентом (США Дональдом - ИФ) Трампом и президентом (РФ Владимиром - ИФ) Путиным год назад", - отмечается в сообщении.

Госсекретарь США подчеркнул, что "России и сирийскому режиму необходимо придерживаться этих договоренностей и не допускать односторонних действий в этом районе", говорится в сообщении.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что С.Лавров и М.Помпео обсудили по телефону Сирию, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих на ближайшее время контактов.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова", - говорилось в сообщении на сайте МИД РФ.

"С.Лавров и М.Помпео также обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", - отмечалось в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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