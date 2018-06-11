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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 14:08 11.06.2018 - 14:08

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться проверяемости процесса свертывания северокорейских программ в области создания ядерного оружия.

В беседе с журналистами накануне предстоящей встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына М.Помпео указал, что именно "верификация" являлась недостающим элементом в прежних соглашениях, направленных на обуздание северокорейских ядерных амбиций.

"Мы сделаем все, чтобы создать достаточно надежную систему для проверки (...) то есть того, чего раньше не хватало", - сказал М.Помпео.

При этом он подчеркнул, только "полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова является единственным результатом, который примут США".

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Д.Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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