Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 1:25

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Германия отнеслась с понимаем к отмене его визита и поездке в Багдад.

"Я только что говорил с министром иностранных дел (Германии Хайко - ИФ) Маасом и сообщил ему, что сожалею, что мы не смогли встретиться с ним и с канцлером (Ангелой - ИФ) Меркель. Он отнесся к этому с пониманием. Он также знает, что наши отношения с Ираком важны, и мы являемся партнерами в противостоянии вызовам, которые бросает Иран Германии и Европе", - приводит слова М.Помпео сайт госдепартамента.

М.Помпео пообещал Х.Маасу, что они проведут встречу, как только это будет возможно.

Ранее арабские и американские СМИ сообщили, что отменивший визит в Берлин М.Помпео проводит переговоры в Багдаде. Изначально планировалось, что М.Помпео во вторник посетит Берлин, однако в последний момент американская сторона сообщила, что эта поездка не состоится из-за возникших "неотложных дел".

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