Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 16:45

*** Он не располагает информацией о возможности встречи Трампа и Путина

*** США рассчитывают на развитие контактов с КНДР

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Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - На предстоящей встрече в Финляндии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить венесуэльский кризис и заявить о том, что Россия "должна уйти из Венесуэлы".

"Президент заявил совершенно четко, что россияне должны уйти из Венесуэлы. Я намерен широко обсудить эту тему на скорой встрече с министром Лавровым", - сказал дипломат в эфире телеканала АВС.

Он добавил, что целью Соединенных Штатов является добиться, чтобы "ушли иранцы, русские, кубинцы".

В ответ на вопрос о возможности вооруженного вторжения США в Венесуэлу без одобрения со стороны Конгресса, М.Помпео заявил: "Президент располагает всеми полномочиями в соответствии со статьей 2 (конституции США - ИФ), и я полностью уверен, что любые действия, которые мы предпримем в Венесуэле, будут законными".

Он подтвердил, что США продолжают сохранять "полный набор акций" в отношении Венесуэлы.

М.Помпео сказал, отвечая на соответствующий вопрос, что не располагает информацией о возможности встречи президентов США и России в ближайшее время.

"Не знаю, будет видно", - заметил госсекретарь.

Он также сообщил, что существуют перспективы в области продолжения и развития контактов с Северной Кореей.

"Мы считаем, что сможем возобновить переговоры (с КНДР - ИФ) и пойти вперед", - сказал М.Помпео, отметив, что контакты между сторонами не прекращались, и существует надежда на их активизацию.

6-7 мая в финском Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в пятницу, что Венесуэла станет главной темы намеченных переговоров С.Лаврова и М.Помпео.

"Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".

"Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине", - отметил замминистра.

По словам С.Рябкова, "если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики".

1гк ри

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