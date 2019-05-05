*** Он не располагает информацией о возможности встречи Трампа и Путина
*** США рассчитывают на развитие контактов с КНДР
Вашингтон. 5мая. ИНТЕРФАКС - На предстоящей встрече в Финляндии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить венесуэльский кризис и заявить о том, что Россия "должна уйти из Венесуэлы".
"Президент заявил совершенно четко, что россияне должны уйти из Венесуэлы. Я намерен широко обсудить эту тему на скорой встрече с министром Лавровым", - сказал дипломат в эфире телеканала АВС.
Он добавил, что целью соединенных Штатов является добиться, чтобы "ушли иранцы, русские, кубинцы".
В ответ на вопрос о возможности встречи президентов США и России в ближайшее время, М.Помпео сказал, что не располагает информацией на эту тему.
"Не знаю, будет видно", - заметил госсекретарь.
Он также сообщил, что существуют перспективы в области продолжения и развития контактов с Северной Кореей.
"Мы считаем, что сможем возобновить переговоры (с КНДР - ИФ) и пойти вперед", - сказал М.Помпео, отметив, что контакты между сторонами не прекращались, и существует надежда на их активизацию.
1гк ки