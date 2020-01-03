Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 18:13

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил, что провел с главой МИД РФ Сергеем Лавровым телефонные переговоры, посвященные обстоятельствам ликвидации в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

"Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и я обсудили решительные оборонительные меры (президента США - ИФ) Дональда Трампа, предпринятые в Багдаде для защиты жизней американцев", - написал Помпео в Twitter.

"Я подчеркнул, что деэскалация (ситуации - ИФ) - это принципиальная цель Соединенных Штатов", - добавил он.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

В свою очередь в МИД РФ расценили гибель Касема Сулеймани в результате американского авиаудара как убийство представителя суверенного государства без правовых оснований.

"Мы столкнулись с проявлением новой реальности, а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

1аю ки

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