Помпео заявил, что Россия и Китай положительно оценивают денуклеаризацию Корейского полуострова
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Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос о реакции РФ и КНР на саммит США-КНДР, заявил, что, по его мнению, и Москва, и Пекин настроены позитивно в отношении денуклеаризации Корейского полуострова.
"Они радостно взволнованы, что есть такая возможность; в конце концов, речь идет о соседнем (с РФ и КНР - ИФ) районе", - сказал М.Помпео во время выступления в Детройте.
При этом при ответе на вопрос он упомянул, что разговаривал в понедельник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.
Он также заявил, что Россия и Китай давно выступали за устранение ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.
"Я уверен, что наши интересы (с РФ и КНР - ИФ) расходятся в определенных местах, но главнейшая возможность состоит в том, чтобы на фундаментальном уровне переформатировать то, как Северная Корея думает о себе самой и о своем месте в сообществе наций - это то, в чем и Россия и Китай в полной мере согласны с нашим усилиями", - отметил он.
Ранее в МИД РФ сообщили, что С.Лавров и М.Помпео обсудили по телефону Сирию, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих на ближайшее время контактов.
"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
1аю ар бс
Интерфакс