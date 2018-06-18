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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 20:18 18.06.2018 - 20:18

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос о реакции РФ и КНР на саммит США-КНДР, заявил, что, по его мнению, и Москва, и Пекин настроены позитивно в отношении денуклеаризации Корейского полуострова.

"Они радостно взволнованы, что есть такая возможность; в конце концов, речь идет о соседнем (с РФ и КНР - ИФ) районе", - сказал М.Помпео во время выступления в Детройте.

При этом при ответе на вопрос он упомянул, что разговаривал в понедельник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.

Он также заявил, что Россия и Китай давно выступали за устранение ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

"Я уверен, что наши интересы (с РФ и КНР - ИФ) расходятся в определенных местах, но главнейшая возможность состоит в том, чтобы на фундаментальном уровне переформатировать то, как Северная Корея думает о себе самой и о своем месте в сообществе наций - это то, в чем и Россия и Китай в полной мере согласны с нашим усилиями", - отметил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что С.Лавров и М.Помпео обсудили по телефону Сирию, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих на ближайшее время контактов.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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