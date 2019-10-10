Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 1:34

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - США, вопреки сообщениям СМИ, поддерживают членство Бразилии в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Вопреки сообщениям СМИ, Соединенные Штаты, в соответствии с совместным заявлением президента Трампа и президента Болсонару от 19 марта, полностью поддерживают Бразилию, начинающую процесс становления полноправным членом ОЭСР", - говорится в сообщении Помпео, опубликованном госдепартаментом США.

Отмечается, что США приветствовали усилия Бразилии в области экономических реформ, регулирования и внедрения мирового опыта в соответствии со стандартами ОЭСР.

"Просочившееся письмо не совсем точно отражает позицию США в отношении расширения ОЭСР. Мы с энтузиазмом поддерживаем вступление Бразилии в этот важный институт, и Соединенные Штаты предпримут решительные усилия в поддержку присоединения Бразилии", - добавляет госсекретарь.

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