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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 19:51 08.06.2018 - 19:51

Токио. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня является достижение коренных изменений в двусторонних отношениях.

"Наша цель на саммите очень ясная. Мы хотим добиться фундаментально иных стратегических отношений между двумя странами", - сказал госсекретарь в интервью японскому телеканалу Эн-эйч-кей.

"Мы полагаем: важно свести на нет угрозу для всего мира - путем полной денуклеаризации Северной Кореи. В обмен на это мы готовы сделать то, что даст нужные им (КНДР - ИФ) гарантии безопасности и более теплые политические отношения, в которых они также нуждаются", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что американская сторона настроена оптимистично в отношении саммита. Однако М.Помпео заявил, что на данный момент не желает говорить о сроках денуклеаризации КНДР, и что эту тему обсудят Д.Трамп и Ким Чен Ын.

Также он выразил надежду, что если саммит будет успешным, то Япония, Южная Корея, КНР и другие страны будут участвовать в экономическом развитии КНДР.

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