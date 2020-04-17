Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 18:25

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В переговорах США и РФ по контролю над вооружениями Китай также должен принять участие, заявил глава госдепартамента Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь подчеркнул, что любые последующие переговоры по контролю над вооружениями должны быть основаны на представлении президента США Дональда Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями, которое включает в себя как Россию, так и Китай", - говорится в заявлении госдепартамента США.

"Госсекретарь и глава МИД (Лавров - ИФ) также обсудили двусторонние отношения, в том числе ситуацию с задержанием граждан США", - отмечает госдепартамент.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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