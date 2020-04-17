Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 18:37

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В переговорах США и РФ по контролю над вооружениями Китай также должен принять участие, заявил глава госдепартамента Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь подчеркнул, что любые последующие переговоры по контролю над вооружениями должны быть основаны на представлении президента США Дональда Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями, которое включает в себя как Россию, так и Китай", - говорится в заявлении госдепартамента США.

"Госсекретарь и глава МИД (Лавров - ИФ) также обсудили двусторонние отношения, в том числе ситуацию с задержанием граждан США", - отмечает госдепартамент.

Кроме того, глава госдепартамента США и глава МИД РФ в пятницу во время разговора обсудили "следующие шаги касательно диалога по вопросу о стратегической безопасности" на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

В марте в госдепартаменте сообщали, что, по мнению США, участие Китая в новом соглашении по контролю над вооружениями позволит предотвратить гонку вооружений.

Ранее в этом году советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан сообщил о готовности США к переговорам с российской стороной, это подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она, в частности, сказала: "Мне известно, что наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями".

1ви ар ан

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