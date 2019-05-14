Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 10:33

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в преддверии переговоров с российским руководством в Сочи сообщил о готовности искать решение проблем в случаях, когда позиции США и РФ не совпадают.

"На моих переговорах в России речь пойдет о ряде важных тем. По некоторым темам мы можем прийти к согласию, по другим - нет. Но мы должны искать выход из проблемных ситуаций в тех случаях, когда это соответствует национальным интересам", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин во вторник примет в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, который посетит РФ с визитом и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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