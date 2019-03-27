Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Венесуэла в будущем должна стать демократической страной, свободной от влияния России и Кубы, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Будущее должно выглядеть так: ликвидация влияния России и Кубы, уход от власти Мадуро и его соратников", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США.
Далее, по словам П.Помпео, нужно будет "начать восстановление демократии" в Венесуэле.
Глава госдепа отметил, что не видит смысла в переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. "У нас нет фактов, указывающих на то, что переговоры с Мадуро могут что-то дать", - заявил М.Помпео.
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